Santa Casa de Passos suspende cirurgias por falta de sangue nos estoques

As pessoas precisam doar sangue para que os estoques na Santa Casa sejam mantidos dentro dos limites de segurança (foto: SCMP/Divulgação) A Santa Casa de Misericórdia de Passos suspendeu as cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes, devido à falta de sangue nos estoques. A medida foi tomada em função do baixo estoque dos sangues dos tipos 0+ e 0-.









“Devido à queda de temperatura, ao aumento da síndromes gripais e à redução no número de doadores, os estoques baixaram”, afirmou o médico responsável pela Agência Transfusional, Aldir Ribeiro de Abreu Júnior.





Não há previsão para que esse tipo de procedimento volte a ser realizado na casa de saúde. Conforme o médico, é preciso que as pessoas compareçam para doar e, assim, culminar na normalização dos estoques.





“A Santa Casa trabalha sempre com um limite de segurança, e quando esse limite cai muito abaixo do que se espera, precisa tomar essa atitude para garantir os atendimentos de urgência e emergência”, finalizou.





Para ser doador





Pessoas de de 16 a 69 anos podem ser doadoras. As exigências são pesar mais de 50 quilos, tomar café da manhã antes da doação e, no caso dos candidatos de 16 e 17 anos, precisam de autorização dos pais ou responsáveis. Para isso, basta retirar o documento no Hemominas e levar até os pais ou responsáveis ou estar acompanhado de um deles no dia da doação. Quem teve COVID-19 pode doar desde que seja 15 dias depois de totalmente curado.





A Fundação Hemominas disponibiliza um canal para o agendamento de doação de sangue em todas suas unidades. Os cidadãos poderão agendar suas doações online, pelo site https://www.mg.gov.br/agendamento_servico/doacao-de-sangue ou pelo aplicativo MG App Cidadão





Em Passos, o Hemominas fica na Dr. José Lemos de Barros, 313, Muarama, e funciona das 7h30 às 11h30. Neste período, há capacidade para atendimento de 50 pessoas.