Atlético x Flamengo: confira as alterações no trânsito em BH

Torcida do Atlético ao redor do Mineirão antes de partida (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press)

A BHTrans vai promover alterações no entorno do Mineirão a partir das 12h de domingo (19/6) por causa da partida entre Atlético e Flamengo, às 16h, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de cerca de 50 mil torcedores para o jogo.









Também segundo a BHTrans, na chegada dos torcedores será implantada uma "faixa reversível operacional" no contrafluxo da Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a agulha do canteiro central próximo da Alameda das Acácias e Avenida C.





Já no sábado (18), a partir das 18h, reservas de área (proibição de estacionamento) serão colocadas no anel interno e externo do Mineirão.





Ônibus especial





No domingo, o transporte coletivo ganhará o reforço da linha especial 55 - MOVE Mineirão. Os ônibus saem da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B - Avenida Santos Dumont), no Centro de BH, sentido Praça da Estação. A linha começa a operar às 13h, conforme a demanda. A última viagem será realizada às 15h30.





Com o fim do jogo, as viagens vão sair dos portões Norte e Sul do Mineirão, nas Avenidas C e UFMG/Veterinária. O preço da passagem é R$ 4,50. O cartão BHBus também pode ser utilizado para pagamento.





Ônibus com caminho alterado





As linhas 5106 e Suplementar 54B e 56 terão seus itinerários alterados. Os pontos serão desativados, e usuários deverão usar os pontos localizados ao longo dos desvios.





Táxi





Para o deslocamento em direção ao Mineirão, os táxis podem usar as pistas exclusivas do MOVE da Avenida Antônio Carlos.





Após o fim do jogo, pontos de táxi irão operar nos seguintes pontos:





- Av. Antônio Abrahão Caram, entre a Alameda das Palmeiras e Av. Cel. Oscar Paschoal;





- Av. Antônio Abrahão Caram, entre a Av. C e R. Prof. Amílcar Viana Martins;





- Av. Cel. Oscar Paschoal, entre o hall principal e a Av. Pres. Carlos Luz.