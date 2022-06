Tráfego em algumas faixas exclusivas em BH é permitido aos fins de semana

Trafego em algumas faixas exclusivas em BH é permitido aos fins de semana (foto: Leandro Couri/EM/DA. Press) Em Belo Horizonte, as faixas exclusivas para ônibus têm o intuito de priorizar a circulação de transportes públicos, criando melhores condições de tráfego. Acontece que, nos fins de semana e em feriados, o fluxo é menor, devido à redução do número de coletivos.





Com isso, a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) permite a circulação de carros particulares em algumas dessas faixas.





Em domingos e feriados, é permitida a circulação nas mesmas faixas, durante todo o dia, conforme informado pela BHTrans.





Ainda segundo a BHTrans, a capital mineira tem cerca de 45 km de faixas exclusivas para ônibus. Fora do horário citado, os veículos podem usar as faixas exclusivas apenas para realizar as conversões à direita, acessar garagens (guia rebaixada) ou parar para embarque e desembarque de passageiros onde for permitido.

"Para realizar as conversões, o motorista deve observar bem e só acessar a faixa onde houver pintura com linhas tracejadas (pintura branca). Onde houver a linha contínua, é proibido trafegar", destaca o órgão municipal.





Confira as faixas exclusivas de ônibus com circulação livre aos sábados (a partir das 14h) e aos domingos e feriados durante todo o dia:





Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Rua Valparaíso e Avenida do Contorno, neste sentido;

Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Rua Outono e Rua Valparaíso, neste sentido;

Rua Padre Belchior, entre Avenida Amazonas e Rua Curitiba, neste sentido;

Rua Padre Belchior, entre Rua São Paulo e Rua Curitiba, neste sentido;

Avenida Augusto de Lima, entre Rua Curitiba e Avenida João Pinheiro, neste sentido;

Avenida Augusto de Lima, entre Avenida João Pinheiro e Rua São Paulo, neste sentido;

Avenida João Pinheiro, entre Rua dos Guajajaras e Rua Goiás, neste sentido;

Avenida Professor Alfredo Balena, entre Rua Padre Rolim e Praça Hugo Werneck, neste sentido;

Avenida Professor Alfredo Balena, entre Praça Hugo Werneck e Rua Pernambuco, neste sentido;

Avenida Pedro II, em toda sua extensão;

Avenida Carlos Luz, em toda sua extensão;

Avenida Cristiano Machado, entre o Anel Rodoviário e a Avenida Vilarinho;

Rua Goiás, entre Avenida João Pinheiro e Rua dos Guajajaras.





Taxistas conveniados podem trafegar nas seguintes faixas e pistas exclusivas em qualquer dia:





pistas exclusivas do MOVE da Avenida Presidente Antônio Carlos;

pistas exclusivas do MOVE da Avenida Dom Pedro I;

pistas exclusivas do MOVE da Avenida Cristiano Machado, no trecho entre a Rua Jacuí (Bairro da Graça) e o viaduto Hélio Pelegrino (Bairro São Paulo);

faixas exclusivas do transporte coletivo da Avenida Cristiano Machado, entre o Anel Rodoviário e a Avenida Vilarinho;

faixas exclusivas por ônibus na Avenida Pedro II;

faixas exclusivas da Avenida Pres. Carlos Luz;

faixas exclusivas da Avenida Antônio Abrahão Caram;

faixas exclusivas da Avenida Coronel Oscar Paschoal;

faixas exclusivas da Avenida Nossa Senhora do Carmo.





Confira as regras para taxistas:





Somente o táxi com passageiros a bordo pode circular nas pistas de ônibus das avenidas Antônio Carlos, Pedro I e Cristiano Machado. Já nas faixas exclusivas pode-se trafegar sem passageiros a bordo.

É obrigatório trafegar na faixa da direita, mantendo os faróis acesos e o eletrovisor ligado.

O taxista não pode realizar embarque ou desembarque de passageiros ao longo da pista exclusivas de ônibus.

Os acessos de entrada e saída na pista de ônibus (MOVE) são sinalizados.

As pistas de ônibus das avenidas Antônio Carlos, Pedro I e Cristiano Machado possuem equipamentos de fiscalização eletrônica que monitoraram o respeito aos limites de velocidade nas vias, que é de 60km/h.

No entorno da Estação Pampulha, o limite máximo de velocidade é de 30 km/h.





Confira os locais com trechos de faixas exclusivas em BH:

Avenida Antônio Abrahão Caram

Avenida Augusto de Lima

Avenida Coronel Oscar Paschoal

Avenida Cristiano Machado

Avenida Dom Pedro II

Avenida João Pinheiro

Avenida Nossa Senhora do Carmo

Avenida Oiapoque

Avenida Presidente Carlos Luz

Avenida Professor Alfredo Balena

Avenida Vilarinho

Praça Manoel Jacinto Coelho

Praça Rio Branco

Rua Goiás

Rua Padre Belchior

Viaduto da Lagoinha (novo)

Viaduto Leste

Viaduto Paulo Mendes Campos (saída da Estação São Gabriel)

Avenida Risoleta Neves

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata