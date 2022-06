Homem morre após ser puxado por engrenagem de silo enquanto trabalhava

Acidente ocorreu em uma empresa situada na BR-262, em Sacramento (foto: Corpo de Bombeiros de Sacramento/Divulgação)

Um homem de 28 anos morreu ao ser puxado pela engrenagem de um silo carregado de sorgo na manhã desta quarta-feira (15/6). O acidente aconteceu em uma empresa na zona rural de Sacramento, no Alto Paranaíba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o funcionário estava no interior da estrutura, quando foi sugado para dentro do equipamento. A pressão fez com que o corpo dele chegasse a se partir.

No fim da manhã, uma equipe da Polícia Civil compareceu até a empresa, situada às margens da BR-262, para a realização da perícia técnica. O trabalho durou cerca de cinco horas, e foi finalizado por volta das 15h50.

O corpo da vítima foi retirado do local pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araxá.