Voluntários montam tapetes com alimentos na Catedral Cristo Rei, em BH

Voluntários montam tapete de serragem e depois vão colocar alimentos nas laterais, na Catedral Cristo Rei (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Uma celebração de fé, comunhão e solidariedade. A missa de Corpus Christi presidida nesta quinta-feira (16/6), às 10h30, pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte Dom Walmor Oliveira de Azevedo, na Catedral Cristo Rei, será festiva e também de ajuda aos mais necessitados. Ao lado do tradicional tapete feito com borra de café, serragem, casca de ovo, cal e pedras, serão colocados alimentos doados.





Na tarde desta quarta-feira, 15, voluntários sob coordenação da Arquidiocese de BH e com o lema "Eucaristia e fome" começaram a montar o tapete na catedral localizada na Região Norte da capital. Ainda não há estimativa de arrecadação dos alimentos para preparo de refeições, dentro da iniciativa "Dai-lhes vós mesmos de comer". Nesta semana, a arquidiocese recebeu 10 toneladas de doações em campanha do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).





TRADIÇÕES

Em Sabará, na Grande BH, estão programados tapetes com imagens de Jesus, do cálice de vinho, da santa hóstia e muitas outras inspirações temáticas. O horário da exposição (até 17h) foi ampliado para que a comunidade local e turistas possam ter mais tempo para apreciarem os tapetes religiosos feitos com serragem, sal, pó de café, pedrarias e corantes.





Tapete, onde serão depositados alimentos, na Catedral Cristo Rei (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Para estimular maior participação popular, a Prefeitura de Sabará, via Secretaria Municipal de Cultura, está promovendo a campanha "Mãos de Fé". A iniciativa começou às 9h desta quarta-feira, na Rua Dom Pedro II, no Centro Histórico, e será finalizada após a conclusão de todo o circuito, que envolve outras vias da cidade.





A programação desta quarta-feira inclui, a partir das 8h, missa campal no adro da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça Melo Viana, no Centro. Em seguida, os fiéis, em procissão, caminham até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Siderúrgica, onde receberão a bênção final. A atividade na parte central da cidade será conduzida pelas paróquias de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário.





COBERTORES

Já em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, haverá um tapete com cobertores, que serão depois doados aos necessitados.





À frente da iniciativa está o reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, padre Felipe Lemos. Ele celebrará missa solene às 8h, seguida de procissão. Às 19h30, com bênção do santíssimo sacramento e canto do “Te Deum”, a missa será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio César.





SIGNIFICADO

Segundo a Arquidiocese de BH, a Festa de Corpus Christi é a celebração do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Trata-se de uma tradicional celebração católica em louvor ao mistério da Eucaristia. A festa foi instituída pelo Papa Urbano IV em 8 de setembro de 1264.





Os tapetes que as comunidades fazem nas ruas, para que as procissões passem, lembram “a caminhada do povo de Deus, peregrino em busca da Terra prometida”. Os padres explicam: “Antes, o povo peregrino que caminhava no deserto era alimentado com o maná. Hoje graças a Instituição da Eucaristia, o povo é alimentado pelo próprio Corpo e Sangue de Jesus Cristo”.



PROGRAMAÇÃO





Quinta-feira, 16, Festa de Corpus Christi





Belo Horizonte





10h30 – Missa celebrada por dom Walmor Oliveira de Azevedo, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte





Na parte da manhã, refeições serão preparadas na catedral, a partir da iniciativa “Dai-lhes vós mesmos de comer”





Santa Luzia, na Grande BH





8h - Missa seguida de procissão. Haverá "tapetes" de cobertores para distribuição aos necessitados.





19h30 - Missa com bênção do santíssimo sacramento e canto do “Te Deum”. A missa será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio César.





Sabará, na Grande BH





8h - Missa campal no adro da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça Melo Viana, no Centro. Em seguida, os fiéis, em procissão, caminham até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Siderúrgica, onde receberão a bênção final.





Ouro Preto, na Região Central





Missa às 7h, na Basílica do Pilar, seguida de procissão (8h30) em direção à Igreja Nossa Senhora da Conceição e Perdões.