Criminosos encapuzados fazem família de refém e roubam cem sacas de café

De acordo com a Polícia Militar, nessa segunda, cinco homens armados e com os rostos encapuzados renderam uma família por volta das 21h e a trancou no banheiro do sítio.





Em seguida, outros três homens chegaram ao local e levaram um caminhão com aproximadamente cem sacas de café. O grupo também fugiu em uma caminhonete da família.





Somente depois de duas horas do roubo é que a família conseguiu sair do banheiro e acionar a Polícia Militar. A suspeita é a de que os criminosos tenham fugido no sentido Campestre, também no Sul de Minas.





Caminhão encontrado

O caminhão da família, que havia sido levado pelos criminosos, foi encontrado nesta terça-feira (14/6), mas já sem a carga. A informação foi confirmada pelo próprio proprietário, pelas redes sociais. Ele só não divulgou onde estava o veículo.



Qualquer informação que leve ao paradeiro da caminhonete ou dos autores do crime pode ser repassada via 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque-denúncias da Polícia Civil). Sua identidade será mantida em sigilo absoluto.





Iago Almeida / Especial ao EM