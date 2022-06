Ouro Preto tem alta em arrecadação de Cfem, tributo pago pelas mineradoras

Na apresentação de contas da prefeitura nesta segunda-feira (13/6), o secretário de Fazenda disse que os quatro primeiros meses superaram a arrecadação do Cfem dos dois anos anteriores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Na apresentação de contas do primeiro quadrimestre de 2022 – de janeiro a abril – da prefeitura à comissão de finanças da Câmara Municipal de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (13/6), a Controladoria Geral do Município mostrou que a arrecadação da Cfem no primeiro quadrimestre de 2022 já é superior ao ano inteiro de 2020 e já superou os quatro meses de 2021.

A Cfem é paga pelas mineradoras para compensar os danos causados pela atividade minerária. Os estados recebem 15% da arrecadação e a maior fatia, 60%, vai para os municípios que são afetados pela produção.

De acordo com o gráfico apresentado pela Controladoria Geral, de janeiro a abril foram repassados para Ouro Preto mais de R$ 17 milhões (R$ 17.488.347 o valor exato). Comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de R$ 9.688.468, e ao ano inteiro de 2020, que foi de R$17.186.621, a Controladoria afirma que em 2022 a arrecadação pode ultrapassar os R$ 37 milhões.

De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM), órgão que fiscaliza a arrecadação do setor, os recursos originados da Cfem não poderão ser aplicados em pagamento de dívida ou no quadro permanente de pessoal da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios e nem para shows e eventos.

Os recursos devem ser aplicados em projetos, que direta ou indiretamente revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação.

No ranking de Receita de Transferência Corrente em Ouro Preto, o ICMS é o tributo mais arrecadado e corresponde a 37% . Em segundo lugar está o Fundo Mútuo de Privatização - também conhecido como FMP - com 17%, e em terceiro lugar o Cfem, com 14%.

Mesmo com a alta em arrecadação, o secretário de Fazenda, Felipe Pinho, disse à comissão de finanças da Câmara Municipal que será necessário fazer um empréstimo de R$ 10 milhões, que ainda passará por aprovação na Câmara Municipal.

O secretário justifica que o empréstimo será para habitação popular e o dinheiro dos recursos vinculados a outros propostos não poderão ser usados para essa atividade. Os recursos do Cfem poderão ser usados para fazer obras em estradas e em prédios públicos.

Felipe Pinho disse ainda que os R$ 6 milhões em caixa permitidos por lei serão usados para o pagamento dos servidores, pagamento de transportes, entre outros, e para a festa de aniversário dos 311 da cidade histórica, comemorado no dia 8 de julho.

A Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), tributo pago pelas mineradoras às cidades onde há atividades minerárias, foi alvo de muita discussão após o uso indevido por parte de prefeituras em pagamentos de shows.