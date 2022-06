Homem é preso após passar a mão nas nádegas de uma jovem durante festa

PCMG ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que foi encaminhado para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio de Oliveira, localizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em uma festa de repúblicas, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada de ontem (12/6) ao ser denunciado por ter passado a mão nas nádegas de uma jovem de 22 anos, sem o consentimento dela. Ele confessou o crime à PM e foi encaminhado para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio de Oliveira.

Com o apoio de seguranças da festa, a PM prendeu o suspeito em flagrante.

Ainda conforme ao registro policial, no momento em que foi detido, ele estava "bastante embriagado".

No local do suposto crime de importunação sexual, outras mulheres também alegaram que foram alvos do suspeito, mas não quiseram representar contra o mesmo.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba para as próximas providências.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se foi instaurado inquérito policial deste caso e se o suspeito pagou fiança para ser liberado ou foi encaminhado para o sistema prisional.

Por meio de nota, a PCMG respondeu que ratificou a prisão em flagrante do homem, que foi autuado pelo crime de importunação sexual. "E, após os trabalhos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional", finalizou a nota.