Homem morre depois de bater e capotar carro em rodovia no Triângulo Mineiro

Carro ficou totalmente destruído depois de bater em caminhão e capotar (foto: CBMMG/Divulgação)

Um grave acidente ocorreu na madrugada deste sábado (11/6), no quilômetro 604 da BR-365, zona rural de Miranda, próximo a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista, de 50 anos, morreu após bater o carro de frente com um caminhão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta das 4h30. As primeiras informações são que o carro teria passado para a contramão e batido com o veículo de carga.

Depois da colisão, o carro capotou. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e teve morte imediata. O do caminhão nada sofreu. Houve derramamento de óleo e combustível na pista. Por isso, o local foi interditado, para que os bombeiros jogassem serragem e em seguida fizessem a limpeza da pista, que foi liberada no início da manhã.