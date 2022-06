Motociclista de 25 anos morre após bater em traseira de carro em BH

Acidente ocorreu na Avenida Olinto Meireles, no Bairro Milionários (foto: mapio.net/Reprodução)

Em um grave acidente ocorrido durante a madrugada deste sábado (11/6), um jovem de 25 anos morreu no cruzamento da Avenida Olinto Meirelles com Via do Minério, no Bairro Milionários, na Região Oeste de Belo Horizonte.





Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, o motoqueiro bateu na traseira de um carro.O motorista do automóvel, de 32 anos, informou que trafegava pela avenida, quando freou para não bater no carro que estava à sua frente. Nesse momento, escutou um estrondo na traseira de seu veículo.



Ele contou ainda que o veículo que estava à sua frente diminuiu a velocidade para entrar num posto de gasolina. Ao descer do carro, encontrou a moto tombada e o corpo do motociclista. Uma viatura do Samu esteve no local e constatou o óbito.