Minas confirma que investiga hepatite estranha em criança de Uberaba

Hepatite desconhecida que está sendo investigada pela SES-MG é viral (foto: brasilescola.uol.com.br)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou nesta quinta-feira (9/6) um novo boletim dos casos de hepatite aguda de etiologia desconhecida. Após uma semana que a Secretaria de Saúde de Uberaba notificou ao Estado o caso suspeito da hepatite desconhecida em uma criança, a SES confirmou o mesmo na situação dos casos em investigação.

Até 9/6 foram notificados ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-Minas) treze casos sugestivos de hepatite aguda de etiologia desconhecida. Desses, quatro casos (três em Montes Claros e um em Lagoa Santa) foram descartados, um (Uberlândia) foi classificado como suspeito e sete (dois em Juiz de Fora, um em Uberlândia, um em São João Del Rei e o de Uberaba) seguem em investigação", destacou nota da SES-MG, que ainda ressaltou que os casos dos municípios que estão em investigação e acompanhamento aguardam resultados de exames, sendo que foram notificados ao Ministério da Saúde.

"Os principais sintomas relatados foram dor abdominal e vômitos, acompanhados de alterações de enzimas hepáticas", complementa a SES-MG, que atualizará os casos de hepatite desconhecida semanalmente, às terças e quintas-feiras.

Reunião de alinhamento

Ainda conforme a nota da SES-MG, divulgada hoje, no último domingo (5/6) foi realizada uma reunião de alinhamento com a equipe do Ministério da Saúde responsável pelo acompanhamento dos casos de Hepatite Aguda de Etiologia Desconhecida.

"Na ocasião, foram alinhadas e discutidas as informações disponíveis de todos os pacientes notificados ao CIEVS-Minas, com reclassificação dos casos de acordo com as últimas definições de suspeição", finalizou.