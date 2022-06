Homem é preso com centenas de ecstasys; droga seria vendida em baile funk

Suspeito de ser o dono da droga foi surpreendido pela PM em frente à sua residência (foto: PMMG/Divulgação)

Após receber denúncia anônima, a Polícia Militar (PM) de Uberaba prendeu na manhã desta quarta-feira (8/6), um suspeito de traficar drogas sintéticas, no momento que ele deixava sua casa, localizada no Jardim Anatê.

No local, segundo informações do registro policial, contando com o apoio de equipe da Ronda Ostensivas com Cães (ROCCA), foram apreendidos 390 comprimidos de ecstasy, R$ 11.972,00 em dinheiro, material para embalar a droga e também um celular.

Conforme a denúncia, as drogas sintéticas seriam comercializadas em um baile funk que está marcado para acontecer no dia 9 de julho, em Araxá, no Alto Paranaíba, a cerca de 110 km de Uberaba.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para saber se o suspeito foi liberado ou encaminhado para o presídio de Uberaba, bem como quais são as primeiras informações das investigações, mas ainda não obteve resposta.

Reportagem em atualização.