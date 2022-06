Preso suspeito de ser dono de 1,5 tonelada de drogas apreendidas em MG

Droga foi apreendida no dia 23 de maio na MG-050 (foto: Divulgação/Polícia Federal)

O homem suspeito de negociar a compra de 1,5 tonelada de maconha foi preso, nesta terça-feira (7/6), durante a operação Jack Card, desencadeada pela Polícia Federal. A droga foi apreendida durante fiscalização no posto da Polícia Rodoviária, na MG-050, em Piumhi, no dia 23 de maio.



Também foi preso o homem que teria dado cobertura ao veículo que transportava a maconha, chamado de "batedor". No dia da apreensão, ele dirigia um carro branco que seguia na frente do caminhão para informar sobre eventual blitz.



Natural de Mato Grosso (MT), o batedor foi preso em Cláudio, onde mora atualmente.



Já o suspeito de ser o responsável pelo carregamento da droga, natural de Cascavel (PR) foi detido em Divinópolis, onde mora. Ele teria negociado a compra da carga e fornecido o caminhão utilizado pelo motorista.



De acordo com a Polícia Federal, o dono da droga já tinha tentado transportar um carregamento para Divinópolis no dia 21 de abril deste ano. Entretanto, a carga de 700 quilos de maconha também foi apreendida no interior de São Paulo pela Polícia Civil.



Ele tem passagens pela Polícia Federal e já foi indiciado em Divinópolis por contrabando de cigarros do Paraguai.



Os dois detidos no dia de hoje serão levados para o presídio Floramar após serem interrogados.

Droga estava sendo transportada em um caminhão, misturada com produtos agrícolas (foto: Divulgação/Polícia Federal)



Apreensão



Segundo a Polícia Federal, a carga apreendida no dia 23 do mês passado saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino Divinópolis, onde o suspeito que fazia o transporte morava. Para despistar, foram colocadas no caminhão baú caixas de implementos agrícolas com produtos diversos.



Em depoimento, o condutor do caminhão confessou que iria receber pagamento em dinheiro para levar a droga até a cidade do Centro-Oeste. Ele foi preso no mesmo dia.



*Amanda Quintiliano especial para o EM