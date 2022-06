Projeto de R$ 3 milhões colocará fim a lixões em seis cidades mineiras

Iniciativa do MPMG vai eliminar lixões no Norte de Minas (foto: Codanorte/Divulgação)

O descarte de resíduos sólidos deixarão ser um problema em seis cidades do Norte de Minas, a partir de uma iniciativa do Ministério Público Estadual de Minas Gerais (MPMG) em parceria com o Consórcio Intermunicipal e Multifinalitário Para o Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas (Codanorte).A eliminação dos lixões será viabilizada com a construção de um aterro sanitário e uma Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) Intermunicipal (UTC) em Icaraí de Minas, cidade de 12,2 mil habitantes.A instalação dos espaços será feita com recursos de quase R$ 3 milhões do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Funemp).

Parte da verba implantará os sistemas de coleta seletiva nos municípios contemplados, a fim de que sejam destinados ao aterro sanitário somente o lixo não reciclável.



Além de Icaraí de Minas, serão beneficiados os municípios de Brasília de Minas, Ubaí, São Francisco, Campo Azul e Luislândia.





138 mil pessoas beneficiadas

O MPMG e o Codanorte assinarão nesta quinta-feira (9/6) o convênio para o repasse dos recursos para o tratamento dos resíduos sólidos e programa de coleta seletiva.



O evento contará com as presenças de Jarbas Soares Júnior, procurador-geral de Justiça de Minas Gerais; Rafael Campomizzi, procurador de Justiça e presidente do Funemp; Eduardo Rabelo Fonseca, presidente do Codanorte; e prefeitos da região.



De acordo com o Codanorte, 21 lixões no Norte de Minas foram fechados com a implantação de aterros sanitários. Em Icaraí de Minas, a estimativa é que 132 mil toneladas de resíduos sólidos por dia deixem de ser jogados a céu aberto, o que deve beneficiar uma população de 138 mil pessoas em seis cidades.





Proteção ambiental

O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, lembra que os recursos do fundo especial do MPMG são oriundos de indenizações causadas a bens protegidos no estado.



“Esses recursos são destinados ao Fundo do Ministério Público, que tem uma grande estrutura para controlar a sua aplicação. Normalmente, os órgãos públicos apresentaram projetos de desenvolvimento social. Aprovados pelo Conselho Gestor, os recursos são destinados a essas instituições”.



Com a destinação para a construção do aterro sanitário e da usina de compostagem de materiais, as verbas serão investidas na política de reciclagem de resíduos sólidos e na proteção ambiental.



O secretário executivo do Codanorte, Enilson Francisco, ressalta a importância da melhoria das condições ambientais dos municípios contemplados com o tratamento e destinação correta do lixo.



“A gente está falando de saúde, de meio ambiente e preservação. Vamos reduzir a degradação do meio ambiente e vamos ter de fato um aterro sanitário para receber esses resíduos sólidos dos municípios. Além disso, teremos a Unidade de Triagem e Compostagem para separar esses resíduos que podem ir para a reciclagem”.



“Dentro do convênio a ser assinado com o MPMG, a gente não pode esquecer dos catadores de materiais recicláveis, que são peça fundamental nesse processo. Todos eles vão receber um carrinho e serão treinados para que possam fazer a coleta seletiva”, completa o secretário.