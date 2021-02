Para acabar com 'lixões' SLU instala novos Pontos Limpos em Belo Horizonte

Funcionários da SLU preparam local para instalação do Ponto Limpo na rua dos Guajajaras, Centro de Belo Horizonte. Capital já conta com quase 300 espaços trabalhados para reduzir o descarte irregular de lixos e entulhos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte () vai implantar mais dois espaços dena capital nesta semana. Belo Horizonte possui quase 300 Pontos Limpos instalados em lugares antes conhecidos como “bota-fora” de lixos e entulhos.

O primeiro novo equipamento será estabelecido ainda nesta quarta-feira (17/02), na Rua dos Guajajaras, esquina com Avenida Amazonas, no Centro. O outro será instalado na sexta-feira (19/2) em Venda Nova, na Rua Urano, próximo à rodovia MG-10, no Bairro Parque São Pedro.



Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a iniciativa Pontos Limpos faz parte de uma estratégia para "eliminar focos de descarte irregular de resíduos na cidade, visando a segurança sanitária desses locais, ameaçada pelo aparecimento de insetos e roedores e consequentes doenças, além de melhorar o aspecto visual dos ambientes, proporcionando melhor qualidade de vida para moradores".

O processo de implantação dos espaços, contempla, além da recuperação da área degradada, como limpeza e pintura de muros e meios-fios, intervenções educativas em parcerias com escolas, centros de saúde e associações comunitárias, com intuito de fortalecer o comprometimento coletivo no combate às deposições clandestinas de lixos e entulhos.A PBH ressalta que, após as intervenções da SLU, é importante que os cidadãos se apropriem do espaço revitalizado e cuidem dele para que ninguém volte a jogar lixo e entulho na área limpa.

Ponto Limpo na Rua Dr. Joa%u0303o Carvalhais de Paiva, bairro Sa%u0303o Cristo%u0301va%u0303o, em BH (foto: SLU/PBH/Divulgação)

O espaço a ser implantado nesta quarta (17) na Rua dos Guajajaras, local de grande movimento de pessoas e veículos, é foco de constantes descarte de lixo. A SLU calcula que cerca de meia tonelada de detritos são recolhidos no local a cada semana.

“Além da limpeza diária que continuaremos realizando, esperamos agora extinguir o descarte irregular de lixo e entulho naquele lugar com a instalação da placa indicativa da ação e com as campanhas educativas que estão sendo realizadas”, observa o gerente regional de Limpeza Urbana Centro-Sul, Denilson Pereira de Freitas, em nota divulgada pela PBH.

Em Venda Nova, o serviço da PBH pretende colocar fim à poluição visual e ambiental que tomou conta do talude situado entre a Rua Urano e a Rodovia MG-10, que, conforme balanço da equipe de limpeza, em cada remoção periódica de resíduos, são necessários três caminhões para dar conta do volume de lixo e entulhos, cerca de 15 toneladas.

De acordo com Clarício Tolentino de Aguiar, gerente regional da limpeza urbana em Venda Nova, a prefeitura vai inserir barreiras para isolamento do espaço indicado para que os resíduos não sejam mais jogados na encosta do talude.



“Pretendemos utilizar, por exemplo, manilhas para auxiliar no cercamento”, lembra. A Diretoria de Fiscalização da Regional do distrito apoia a iniciativa realizando plantões em pontos críticos e auxiliando nas campanhas educativas junto aos moradores.

A região do Barreiro foi contemplada com dois novos Pontos Limpos na semana passada: um na Avenida Tereza Cristina com Avenida Álvaro da Silveira e outro no Conjunto Átila de Paiva, na Avenida do Canal.

Desde o início da iniciativa Pontos Limpos em Belo Horizonte, em 2017, já foram trabalhados quase 300 espaços, reduzindo focos de descartes irregulares de resíduos de 880 para 590 locais.