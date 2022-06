Brumadinho: testemunhas podem ser ouvidas pela Justiça nos próximos meses

Em entrevista coletiva, membros do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) elogiaram a decisão do ministro Edson Fachin pela manutenção do caso na esfera estadual. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) reforçou a aprovação da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou que o julgamento da tragédia de Brumadinho deve acontecer na Justiça estadual. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (7), integrantes do órgão afirmaram que a medida trará celeridade ao processo e que testemunhas podem começar a ser ouvidas já nos próximos meses.









O MPMG recorreu da decisão do STJ e conseguiu parecer favorável do ministro do STF, Edson Fachin , na última segunda-feira (7). O Ministério Público do estado denuncia o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, e outras 15 pessoas, entre ex-diretores da mineradora e executivos da empresa alemã Tüv Süd, contratada para atestar a segurança da barragem que se rompeu.





“Foi uma decisão correta, justa e técnica do Supremo Tribunal Federal, restabelecendo a competência daquela ação penal de Brumadinho da Justiça Estadual, do tribunal do júri da comarca de Brumadinho. Foi uma decisão que agora será executada de imediato, o processo retoma o seu trâmite natural porque a decisão do STJ foi cassada pelo STF e foi validada a denúncia e os atos praticados até então”, disse o procurador de Justiça, Gregório Assagra de Almeida, durante a entrevista coletiva.





A promotora de Justiça em Brumadinho, Vanessa Barcelos, também reforçou a ideia de que a decisão de Fachin promove a celeridade do julgamento. Como a decisão de transferir o caso para a Justiça Federal anularia as decisões já proferidas no âmbito estadual, o processo retornaria à estaca zero. A manutenção do caso em Minas mantém o andamento realizado até aqui.





Vanessa Barcelos disse durante a entrevista que não é possível determinar se o júri popular previsto para o julgamento acontecerá ainda neste ano. A promotora, porém, acredita que as próximas fases acontecerão já nos próximos meses, incluindo a oitiva das testemunhas de acusação e defesa.





“Primeiro é preciso haver uma decisão da juíza da comarca de Brumadinho remetendo o julgamento ao júri popular. Então estamos ainda no encerramento das citações e em seguida vem o prazo para os acusados apresentarem defesa, então infelizmente não é possível se precisar ainda uma data para que esse julgamento ocorra. [...] a expectativa é que elas ocorram sim nos próximos meses já que a fase de citação, já está se encerrando e o próximo passo é a defesa dos acusados e logo em seguida a designação de audiência”, disse.