Brumadinho: ministro determina que Justiça mineira julgue caso da tragédia

Tragédia de Brumadinho volta a ser julgada pela Justiça mineira (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)









A documentação que atestava a estabilidade da barragem, segundo a decisão de Fachin, era falsa e visiva apenas amparar as decisões corporativas, desconsiderando o risco qualificado.





A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, a AVABRUM, comemorou o retorno do caso para a Justiça mineira.





"Queremos que esse processo siga na Justiça de Minas Gerais e os responsáveis venham a júri popular em Brumadinho o mais rápido possível”, afirmou Alexandra Andrade, presidente da associação.





Os rejeitos de minério da Mina do Córrego do Feijão atingiram, em janeiro de 2019, as instalações da Vale, deixando no total 272 mortos. Sendo que cinco pessoas ainda não foram encontradas.





Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu que processar e julgar ação contra os responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho, na Grande BH, são de competência da Justiça estadual mineira.