Polícia investiga causa de morte de estudante encontrado em moradia da UFMG

Ainda de acordo com a PM, o corpo foi encontrado já em avançado estágio de decomposição. A responsável pelo alojamento disse que foi necessário arrombar a porta, devido ao cheiro forte que saía do apartamento. Alunos que também moram no câmpus informaram que o homem era estudante de Medicina Veterinária na UFMG e também adestrador de animais.

As causas da morte ainda não foram esclarecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O corpo está no Instituto Médico Legal para perícia, que pode demorar até 10 dias.



A família de Ramon disse à reportagem que tinha pouco contato com o estudante e que também aguarda o resultado da investigação sobre as causas e circunstâncias da morte.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais