PM prende suspeitos de matar duas mulheres no meio da rua, na Grande BH

Polícia apreendeu grande quantidade de drogas e uma arma de fogo com os suspeitos (foto: PMMG/Reprodução)

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos de terem matado duas jovens a tiros, no meio da rua, no Bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (06/06), mas o crime foi cometido no dia 27 de maio.

Segundo os militares, algumas denúncias informaram que dois homens estariam vendendo drogas no Bairro Niterói, em Betim.

A viatura que estava na região abordou o veículo dos suspeitos e os policiais encontraram drogas e uma arma de fogo. Os homens foram presos em flagrante.

Em conversa com os policiais, os dois confessaram ser os autores do assassinato de duas mulheres no mês de maio e tentaram subornar os militares.

Os homens devem responder por homicídio, tráfico de drogas e corrupção ativa

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.

RELEMBRE O CASO

No dia 27 de maio, duas mulheres foram mortas a tiros no Bairro Jardim das Alterosas, 2ª Seção, em Betim, na Grande BH.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens chegaram em um carro e atiraram nas vítimas que estavam na porta da casa de uma amiga. Pelo menos 15 disparos foram feitos.

As duas mulheres assassinadas não tinham passagem pela polícia.