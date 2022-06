Ônibus de BH: Câmara aprova em 1° turno subsídio para empresas

O projeto de lei foi aprovado por 37 votos favoráveis e 2 dois contrários (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, nesta segunda-feira (6/6), em 1° turno, o subsídio de R$ 237 milhões que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai conceder às empresas de ônibus responsáveis pelo serviço de transporte público na capital. Foram 37 votos favoráveis e apenas dois contrários. A votação em 2° turno ainda não tem data para ocorrer, pois o projeto de lei recebeu emendas que precisam passar pelas comissões da Câmara.





O texto, fechado após acordo entre a PBH, a CMBH e as empresas de transporte coletivo , prevê que os recursos sejam repassados para as empresas de ônibus em 12 parcelas mensais, que devem ser pagas a partir da aprovação do projeto.





Em contrapartida, entre outros pontos, as empresas se comprometem a não aumentar o valor das tarifas, melhorar a qualidade da prestação do serviço, além de aumentar o número de viagens diárias úteis, em 15% em relação a março de 2022 e em 30% de médias, ao final do mês. Serão 21 mil viagens diárias na capital. Atualmente, são cerca de 13 mil.





O projeto aprovado também prevê auxílio para empresas de transporte suplementar e táxis-lotação. Seriam R$ 5 milhões de subsídio até março de 2023, além do valor de R$ 11 milhões para os suplementares estabelecido no acordo inicial.