Médico é flagrado assistindo TV enquanto pacientes aguardavam atendimento

Um médico foi flagrado assistindo televisão enquanto pacientes aguardavam do lado de fora à espera de atendimento. Um homem registrou o episódio no pronto-atendimento da Santa Casa de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, na noite deste domingo (5/6). Revoltado com a espera, ele gravou um vídeo onde o plantonista aparece em uma sala reservada com a TV ligada.



Na filmagem, o homem, que seria acompanhante de um dos pacientes, trata como “inadmissível” e mostra outras pessoas que esperaram para serem atendidas.



“Estamos aqui no hospital, precisando de atendimento, e o médico está assistindo televisão, deitado, de boa. É inadmissível isso. Um monte de criança aqui para ser atendida. Pessoal aqui, criancinha vomitando", desabafou.