'Emocionante, indescritível e surreal', diz mineiro que viajou ao espaço

Victor Hespanha, de 28 anos, engenheiro de produção, se transformou no segundo brasileiro a fazer uma viagem ao espaço (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)

O mineiro Victor Hespanha, de 28 anos, engenheiro de produção, transformou-se neste sábado (4/6) no segundo brasileiro a viajar ao espaço e no primeiro turista espacial do país.



"Não sei o que falar direito, só falo que Deus é muito bom, às vezes sem a gente merecer. Enfim, vamos conversar muito ainda, mas a exclusiva é de vocês aqui. Foi emocionante, indescritível, surreal", complementou.



"Não sei o que falar direito, só falo que Deus é muito bom, às vezes sem a gente merecer. Enfim, vamos conversar muito ainda, mas a exclusiva é de vocês aqui. Foi emocionante, indescritível, surreal", complementou.





A viagem

Em abril, a empresa colocou 5.555 NFTs (token não fungível) à disposição do público em geral e disse que um dos investidores teria a chance de viajar ao espaço. Hespanha foi sorteado pela Crypto Space Agency (CSA) entre os compradores de criptomoedas para o quinto voo tripulado da Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, da Amazon.Em abril, a empresa colocou 5.555 NFTs (token não fungível) à disposição do público em geral e disse que um dos investidores teria a chance de viajar ao espaço.





O foguete decolou do Texas com outras cinco pessoas por volta das 10h25 (horário de Brasília) destee sábado. O "passeio" durou 9 minutos e 30 segundos.



Apesar do tempo curto, os passageiros desfrutaram a experiência de "flutuar" em microgravidade e observaram a curvatura da Terra.



O primeiro brasileiro a ir ao espaço foi o astronauta Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo de Jair Bolsonaro. Em março de 2006, ele viajou a bordo da nave Soyuz TMA-8 e ficou em órbita por nove dias na Estação Espacial Internacional (ISS).