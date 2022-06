Polícia procura suspeito de esfaquear garota de 12 anos, em Mariana

Rua Wenceslau Braz é uma das mais movimentadas de Mariana (foto: Reprodução/Google Maps)

A Polícia Civil procura o suspeito de esfaquear uma garota de 12 anos, quando esta voltava da escola, na sexta-feira (27), em Mariana (MG). O crime aconteceu por volta das 17h, em plena luz do dia, na rua Wenceslau Braz, localizada no bairro Barro Preto, uma das mais movimentadas da cidade. No momento do crime, a garota estava acompanhada de um amigo, que não ficou ferido.