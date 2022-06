Três cães escapam ilesos de incêndio de grandes proporções em casa

Os animais foram resgatados dos fundos da casa (foto: 8º BBM/Divulgação)





Amedrontados, mas sem ferimentos, três cachorros de médio porte foram resgatados por equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) no início da madrugada desta sexta-feira (3/6), de uma residência em Uberaba, que estava em chamas.





Segundo informações da assessoria de imprensa do 8º BBM, grande parte dos móveis e eletrodomésticos da casa e um veículo foram consumidos pelo fogo. Além disso, parte do telhado da casa cedeu.





No momento do incêndio, não havia ninguém na casa (foto: 8º BBM/Divulgação)





No momento do sinistro não havia nenhum morador, apenas três cães, que ficaram acuados aos fundos da propriedade.





Durante o combate às chamas, os bombeiros retiram os animais, sem nenhum ferimento.





Em seguida, eles foram deixados aos cuidados de um vizinho.

Como o dono da casa não estava no momento do incêndio, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Uberaba foi acionada por vizinhos dele.





Ainda conforme a assessoria de imprensa do 8º BBM, a causa do incêndio é desconhecida. A Defesa Civil foi acionada para analisar se as chamas danificaram a estrutura da casa, entre outros trabalhos de praxe.