Tiroteio mata três pessoas em BH

Polícia Militar tenta localizar autores do crime (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um tiroteio matou três pessoas e feriu outras duas na noite dessa quinta-feira (02/06), na Vila Cemig, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, duas das vítimas são dois homens que saíram de Ouro Preto, na Região Central de Minas, e foram até o local do crime para negociar a compra de um cachorro.

Quando estavam conversando com o dono do animal sobre a compra, três suspeitos encapuzados chegaram e começaram a atirar. Os três envolvidos na negociação e outros dois homens que estavam na rua foram atingidos. O animal também ficou ferido.

Um dos compradores e o vendedor do cachorro morreram no local. Os feridos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Barreiro, mas um deles morreu após dar entrada no atendimento.

As outras duas vítimas foram transferidas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo a PM, atualmente, há uma guerra entre gangues rivais por pontos de venda de drogas na região.

A Polícia ainda não localizou os autores do crime.