Suspeito de estuprar cinco crianças em Betim nega crimes, mas acaba preso

Polícia investiga se há mais vítimas de estupro na região (foto: PCMG/Divulgação)

Já está no Sistema Prisional um homem de 32 anos, suspeito de estuprar cinco crianças com idades entre 5 e 14 anos no Bairro Vila Cristina, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito era conhecido na região, amigo das famílias das vítimas e até padrinho de uma delas.