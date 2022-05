BH tem nova chamada do cadastro para comércio de lanche rápido

Caso seja deferido, os outros convocados que tiverem manifestado interesse nesse prazo serão comunicados posteriormente para iniciarem o processo (foto: Divulgação/PBH) Interessados em compor o cadastro de reserva para comércio de lanche rápidos em Belo Horizonte têm até 28 de junho para se inscreverem no serviço de ‘Licença para Comércio de Alimento em Veículo Automotor’, no portal da prefeitura





Ao todo, estão disponíveis 15 vagas remanescentes do processo de seleção, em função do não comparecimento dos sorteados para o efetivo licenciamento, desistência ou não cumprimento das pendências do processo em tempo estimulado.













A lista dos convocados deve ser conferida no Diário Oficial do Município. Na sequência, a vaga será destinada ao candidato que estiver na posição subsequente no cadastro de reserva.