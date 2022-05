Lamborghini de R$ 1,2 milhão fica destruída em acidente em Nova Lima

Lamborghini ficou bastante danifica no acidente (foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

O passageiro de uma Lamborghini modelo Gallardo Superleggera teve um corte na testa após colisão do automóvel com um caminhão no quilômetro 546,9 da rodovia BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Lamborghini, avaliado em R$1,2 milhão, ficou destruído.