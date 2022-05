Corpo de mineiro morto em Portugal chega neste sábado (28/5) em Confins

Douglas Almeida foi encontrado morto a beira de uma estrada, perto de Lisboa (foto: album de família/divulgação)

O corpo do brasileiro Douglas Gonçalves de Almeida, de 36 anos, natural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que encontrado morto a beira de uma estrada perto de Lisboa em 16 de maio, foi liberado pelo Instituto Medico Legal (IML) da capital portuguesa nesta sexta-feira (27/05).

Neste sábado (28/5), o corpo chegará ao Brasil, para ser sepultado na manhã de domingo, em Araçuaí. A polícia judiciária de Portugal continua com as investigações para saber a causa da morte do brasileiro.

De acordo com o professor Milton Sousa, tio de Douglas e morador de Araçuaí, o corpo do brasileiro chegará no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado. Em seguida, será levado para Araçuaí, a 590 quilômetros da capital, onde chegará na manhã de domingo.



Na cidade do Vale do Jequitinhonha, haverá apenas uma “despedida rápida” para parentes e amigos, no salão de uma funerária da cidade, antes do sepultamento no Cemitério Parque Vale do Descanso.

As despesas do translado do país europeu para o Brasil ficaram por cerca de R$ 26 mil. O montante foi arrecadado pela família de Douglas por meio de uma “vaquinha eletrônica” na internet. Douglas Gonçalves de Almeida morava em Portugal havia quatro anos.



Lá, ele trabalhava na construção civil. Junto com a atual mulher, Neiva Silva (também brasileira, natural da Bahia), Douglas deixou uma filha pequena.

O Instituto Médico Legal de Lisboa demorou cerca de 15 dias para a liberação corpo dele, que foi encontrado em uma mata, na região de Cabo da Roca, em Sintra, perto da capital do pais lusitano. De acordo com o jornal “Correio da Manhã”, de Lisboa, o corpo, que se encontrava em avançado de decomposição, tinha abraçadeiras de plástico amarradas ao pescoço.



Relembre o caso

O carro do mineiro de Araçuaí foi localizado no dia 15 de maio à beira de uma estrada que liga Malveira da Serra a Cabo da Roca, a 500 metros do ponto onde o corpo dele foi encontrado no dia seguinte. O carro não tinha sinais de arrombamentos. Com o corpo de Douglas, foram encontrados os seus pertences, como bolsa, carteira e cartões.

A mulher do brasileiro recebeu da policia portuguesa os documentos e bens dele que foram encontrado dentro do carro, incluindo uma corrente de prata.

Segundo o professor Milton Souza, a policia judiciária portuguesa investiga investigativas a hipóteses de suicídio e homicídio.

No entanto, a família não acredita que o trabalhador da construção se matou. “O Douglas era muito compenetrado e responsável. Com certeza, iria administrar e enfrentar qualquer situação difícil”, afirma Milton.

O professor disse também que a família sentiu muito a perda de Douglas. “É muita angústia. Que seja feita a vontade de Deus”, lamenta o morador de Araçuaí.