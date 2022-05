Temperaturas podem variar em BH nesta terça (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/E.M ) Em Belo Horizonte, o frio começa a dar uma trégua e as temperaturas devem subir ao longo da semana. Nesta terça-feira (24/5), a máxima prevista na capital é de 27ºC. Mais cedo, a cidade registrou 11,5ºC na estação meteorológica do Cercadinho. Os dados são do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





As condições climáticas são favoráveis, ainda, para nevoeiros ao amanhecer, especialmente na faixa Leste e Sul do estado. Quanto à umidade relativa do ar, a tendência é que fique ligeiramente abaixo dos 30% no período da tarde nas áreas do Noroeste, Norte e Oeste mineiro.









Regiões mineiras





No Noroeste, Norte e Vale do Jequitinhonha, as temperaturas devem variar entre 9ºC e 31ºC nesta terça. Em Diamantina, a máxima é de 22ºC. Rio Doce e Mucuri, Oeste e Central Mineira a mínima foi de 8ºC e máxima deve chegar aos 27ºC.





Já no Sul, Sudeste e Campo das Vertentes, o frio pode ser mais intenso, com mínima prevista de 2ºC. Em Varginha, a mínima foi 8ºC e em São João del-Rei, 6ºC.





Na Zona da Mata, os termômetros devem variar entre 5ºC e 24ºC. Em Juiz de Fora, a mínima foi 11ºC. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a mínima foi de 8ºC.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais