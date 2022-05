Usuários podem doar cobertores e roupas de frio nas estações de metrô (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte (CBTU-BH) promove campanha de doação de agasalhos a partir desta segunda-feira (23/5) e vai até o dia 24 de junho.

Os usuários interessados em doar roupas de frio e cobertores podem deixar as contribuições em três estações de BH e uma de Contagem:

Estação Eldorado (Contagem)

Estação Central

Estação São Gabriel

Estação Vilarinho

O órgão também aceitará doações via pix pelo CNPJ 32.683.735/0001-53 (GCA Grupamento Civil Ambiental).



Todo o dinheiro coletado será usado na compra de cobertores e colchões, que também serão destinados às insituições.

Júlio César de Mello, diretor regional da Associação Brasileira das Forças Internacionais da Paz nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal e Pará, disse que agora é hora de solidarizar com o próximo.



"As baixas temperaturas nos trazem a preocupação com os mais necessitados, mas sabemos que os mineiros são sempre solidários nos momentos difíceis".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda