Jovem morre após capotar carro e cair dentro de córrego em Sete Lagoas

Veículo com o corpo do motorista foi visualizado por popular (foto: Bombeiros MG)

Deve ser enterrado nesta segunda-feira (23/5) o corpo do motorista Matheus Nogueira da Silva, de 19 anos. O jovem conduzia um Fiat Uno pela avenida Doutor Renato Azeredo, no centro de Sete Lagoas, na Região Central de Minas. O veículo foi encontrado por moradores, totalmente destruído, dentro do Córrego Diogo.

O corpo do jovem estava debaixo do veículo e a cabeça dele submersa. Os bombeiros já o encontraram sem sinais vitais. O rapaz teria perdido a direção do veículo e capotado antes de cair no córrego, conforme os militares.

O corpo foi entregue a uma funerária para ser encaminhado ao IML de Sete Lagoas.