Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação (foto: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio em uma cobertura na rua Péricles Gomide, no bairro Inconfidentes, em Contagem, na manhã deste domingo (22/05).

Segundo os militares, as chamas se iniciaram no forgão perto da churrasqueira de uma cozinha e atingiu a mangueira do botijão de gás. Mas não houve explosão e não há registro de feridos.

Chamas atingiram botijão de gás (foto: CBMMG/Divulgação)

A equipe do Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a ocorrência foi encerrada.