Polícia Militar Rodoviária realiza operação Carga Pesada na Grande BH

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Minas Gerais, em conjunto com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), fiscalizou 48 veículos para inibir casos de adulterações e infrações.

A ação aconteceu nessa quinta-feira (19/5) no quilômetro 23.5 da rodovia MG-424, na cidade de Matozinhos, na Grande BH. Foram fiscalizadas as condições de cargas de caminhões e carretas, além de legalidade e segurança, com "foco na prevenção de infrações como arremessos de detritos de carga nas rodovias pela falta de lona de proteção", informou a corporação.