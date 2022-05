Associação Mineira de Advogados Trabalhistas comemora 52 anos no sábado

O evento vai acontecer na Casa Pampulha, espaço de eventos localizado na orla da Lagoa da Pampulha (foto: Casa Pampulha/Reprodução)

A Associação Mineira de Advogados Trabalhistas (AMAT) comemora neste sábado (21/5) 52 anos de existência. O evento vai acontecer no espaço de eventos Casa Pampulha, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4928, na Pampulha, às 16 horas. Além do aniversário da associação vai acontecer também a posse festiva da atual gestão.





A diretoria deveria ter tomado posse em março de 2020, porém a festividade não ocorreu devido à pandemia de COVID-19. Segundo o conselheiro Gustavo Leonardo Lopes, este é um evento muito esperado. Ele explica que os membros da atual gestão tomaram posse oficialmente, mas a festividade precisou ser adiada em razão das medidas estabelecidas pelo poder público para impedir a disseminação do coronavírus.





No evento vão estar presentes várias autoridades como o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais (OAB/MG), Sérgio Rodrigues Leonardo; do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região (TRT-3), Dr. Ricardo Mohallem; do procurador chefe do Ministério Público do Trabalho, Dr. Arlélio de Carvalho Lage e do ex-ministro do Trabalho Caio Luís de Almeida Vieira de Mello.