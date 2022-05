Minas tem alertas para baixas temperaturas em todo o território do Estado

Os agasalhos saíram do armário de vez em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/ D.A. Press)

Todo o território de Minas Gerais está em alerta para baixas temperaturas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Os avisos variam entre perigo e perigo potencial para onda de frio, declínio de temperatura e geada. A situação mais crítica é registrada no Sul do Estado, onde a temperatura mínima esperada para esta quarta-feira (18/5) varia entre 0ºC e 3ºC.









No extremo Sul do Estado, há perigo de geada, com alerta para risco de perda de plantações. O aviso vai até as 8h de quarta-feira. Em Camanducaia, cidade na região apontada, a temperatura mínima prevista é de - 1ºC.





Em larga faixa que vai desde a Zona da Mata Mineira, passando pela região Central até o Noroeste do Estado, o alerta é para declínio de temperatura maior que 5ºC e vale até as 11h da quinta-feira (19/5).





Faixa de perigo de declínio de temperatura atravessa Minas (foto: Inmet/ Reprodução)

Diante da massa de ar polar que toma boa parte do país e dos alertas emitidos pelo órgão, especialistas alertam para possíveis desinformações que circulam nas redes sociais . O mapa com os alertas e as previsões de cada cidade podem ser consultados no site do Inmet e nas redes sociais do instituto.