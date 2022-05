Brasilândia, Norte de Minas (foto: Prefeitura de Brasilândia/Divulgação )



Segundo o Boletim de Ocorrência, testemunhas informaram que o acidente ocorreu em uma fazenda nas proximidades da MG-408. O Corpo de Bombeiros está procurando um avião monomotor que caiu na zona rural de Brasilândia, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (17).





A aeronave era utilizada para aplicar defensivos agrícolas em lavouras. No momento do voo, apenas o piloto estava no avião.