Vídeo: câmera flagra incêndio criminoso no portão da casa de cabo da PM

Homem saiu caminhando tranquilamento após incendiar o portão da casa (foto: Reprodução) Um homem, sozinho, colocou fogo no portão da casa de um cabo da Policia Militar na madrugada desta segunda-feira (16), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ocorrência foi flagrada por um vídeo de uma câmera de segurança. Na gravação, o homem com um guarda-chuva caminha até o portão da casa, às 2h25, despeja um líquido durante alguns segundos, acende fogo e sai caminhando, tranquilamente.

A casa pertence a Wallisson Bastos Albuquerque, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais. O suspeito e a causa do crime ainda não foram identificados.

O Comando de Operações do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h56, e chegou rapidamente ao local, na Rua 7 de Setembro, bairro Pacaembu. Foram necessários cinco bombeiros para controlar o fogo, que se concentrou em um cômodo do pavimento térreo da casa. Segundo ocorrência dos bombeiros, o quarto era usado pela mãe do policial para costurar roupas.