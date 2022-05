Vereadores de BH fazem proposta para fechar acordo com empresas de ônibus

Reunião na PBH com representantes do Grupo de Trabalho para Debater a Mobilidade Urbana em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

Nesta quinta-feira (12/5), acontece na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mais uma reunião entre o Grupo de Trabalho para debater a mobilidade urbana na capital (GT-MOBBH) e empresários do setor de transporte coletivo da capital. Nesta quinta-feira (12/5), acontece na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mais uma reunião entre o Grupo de Trabalho para debater a mobilidade urbana na capital (GT-MOBBH) e empresários do setor de transporte coletivo da capital.





O Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) apresentou números para justificar a impossibilidade de manter o item 7 do acordo diante dos insumos do transporte coletivo.

Os vereadores pediram uma suspensão de cinco minutos para propor uma contra-proposta. O valor oferecido a partir de economias dos vereadores passa de R$ 44 milhões para R$ 74 milhões, acrescentando mais R$ 30 milhões à proposta original.



Além do aumento do valor, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido) pediu a inclusão de mais um ponto no acordo, o item 17. Ele prevê um projeto de aplicativo de mobilidade para facilitar o pagamento e a utilização do transporte público de Belo Horizonte com foco no usuário e sem custos para o município.



O Setra-BH pediu a suspensão da reunião para avaliar a contraproposta oferecida por Azevedo.



Aguarde mais informações