Plano de reassentamento em Santa Luzia deixa moradores apreensivos

Cidade da Grande BH alerta para os problemas sociais que a proposta do governo do estado vai gerar (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Moradores de Santa Luzia estão preocupados com o plano de reassentamento de cerca de 228 famílias, no Bairro Novo Centro. A proposta prevê a doação de terrenos pertencentes à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas) para as famílias de ocupações irregulares em BH, sem oferecer, no entanto, nenhuma contrapartida ao município. A prefeitura da cidade afirma não ter estrutura para receber as famílias, que chegam a aproximadamente mil pessoas.





Proprietário de um lote no bairro, ele conta que planejava começar a construção, mas, agora, vai esperar o desenrolar dessa história. “É um problema social que vai ser causado na cidade”, afirma.

Bibliotecário Wander Garcia, de 48 anos (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)



O líder comunitário Davidson Dourado dos Santos diz que apenas disponibilizar os lotes para as famílias não resolve o problema. “Eles deveriam se responsabilizar pela construção das casas, mas, na verdade, só estão jogando as pessoas em um lugar sem infraestrutura nenhuma. Não queremos impedir ninguém de ter sua casa própria, mas as condições não são boas”, avalia. Segundo ele, as famílias devem receber um auxílio do estado para a construção das casas.

Para o construtor Ricardo Rocha, o valor não é suficiente. “Eu acho uma covardia. O CUB hoje gira em torno de R$ 2 mil, então, construir uma casa razoavelmente digna gastaria, no mínimo, R$ 136 mil. Eles vão chegar aqui e não vão ter condições de construir”, analisa.





Segundo o prefeito Pastor Sérgio, o município não foi comunicado dessa ação do estado. “Nós não participamos da construção desse processo. Eles desenvolveram toda uma solução e Santa Luzia está sendo responsabilizada a receber essas famílias, sem considerar a infraestrutura da cidade”, declara.

“Nós queremos acolher as pessoas e dar a elas dignidade, não apenas oferecer um pedaço de terra. Eles vão chegar aqui e não tem uma escola para atender as crianças, não tem um posto de saúde”, complementa. De acordo com a prefeitura, a cidade deve receber 90 famílias da ocupação Vicentão e 138 da ocupação Carolina Maria de Jesus.

Prefeito de Santa Luzia, Pastor Sérgio (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)





O prefeito conta, ainda, que a cidade passa por um processo de regularização fundiária. “Hoje, mais de 50% da nossa cidade é considerada irregular. Quero receber em Santa Luzia situações que vão ajudar a resolver os nossos problemas, e não nos dar outros problemas para resolver. As pessoas que estão destinadas a vir para cá são bem-vindas, mas eu preciso recebê-las bem. Santa Luzia não tem essa estrutura para receber essas pessoas conforme elas merecem”, disse Padre Sérgio.





A Procuradoria do município deve entrar com ação para rever o reassentamento das famílias no bairro. A prefeitura planeja revitalizar o Bairro Novo Centro. “Queremos construir um imponente Mercado Central da cidade e transformá-lo em um atrativo turístico para a cidade para ajudar na economia da cidade”, conta. Procurada pela reportagem, a Cohab Minas não respondeu até o fechamento desta edição.