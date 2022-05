Belo Horizonte tem noite chuvosa e queda de temperatura

Volta pra casa complicada em alguns pontos de BH (foto: Sidney Lopes/EM/D.A PRESS 14/11/2019)

A noite de quarta-feira (4/5) iniciou com o tempo chuvoso em Belo Horizonte e em parte da Região Metropolitana. Chuva de intensidade fraca a moderada, iniciada por volta das 17h30 que já atingiu todas as regionais da capital e municípios vizinhos como Nova Lima, Raposos e Rio Acima.

A Defesa Civil Municipal disparou alerta de possibilidade de chuva isolada com volume de até 20 milímetros. O alerta é válido até as 8h desta quinta-feira (5/5).

A mudança no tempo trará temperaturas mais amenas pelo menos até o fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros na Grande BH devem oscilar entre 17 e 26°C.

Com a chuva, quem retorna para casa neste horário de pico encontrou o trânsito mais pesado nos principais corredores da capital. A BHTrans chegou a sinalizar acidente no hipercentro da cidade. "Avenida Afonso Pena com Rua São Paulo, em direção à Rodoviária. Trânsito está lento até na altura do Parque Municipal".

Na avenida Raja Gabaglia, "trânsito intenso entre a MGC-356 e avenida Barão Homem de Melo, em direção ao centro e no sentido Belvedere, desde avenida Professor Sylvio Vasconcelos".

Nas rodovias que cortam a Região Metropolitana de BH, trânsito ainda carregado e sem graves acidentes. Na Fernão Dias, na Cidade Industrial, houve um acidente no km 478, sentido BH. Apenas a faixa da esquerda está liberada e há um congestionamento de 1 km na rodovia.