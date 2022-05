Conjunto de 17 rampas chama a atenção em rua de Sabará

Rua Padre Ornelas, em Sabará, tem passagem com 17 rampas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Um beco sem saída em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem uma paisagem inusitada: um conjunto de 17 rampas. A construção fica na Rua Padre Ornelas, localizada no Bairro Vila Nova Vista.







Apesar de não terem uma altura regular, os degraus apresentam pequenos intervalos nos lances da escadaria, para não tornar a subida tão cansativa. Já as rampas têm estrutura mais larga e a dimensão cercada por grades, dando maior segurança para a descida.





De acordo com a Prefeitura de Sabará, a obra foi realizada entre 2014 e 2016. Antes da execução do projeto, o local não tinha calçamento, o que causava transtornos em períodos de chuva e dificultava a mobilidade no local.