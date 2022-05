Prefeitura de BH irá à Justiça Federal contra mineração na Serra do Curral

Debate sobre mineração na Serra do Curral será judicializado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 19/11/18)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai acionar a Justiça Federal para tentar impedir a mineração na Serra do Curral. Segundo apurou o, a decisão foi anunciada nesta segunda-feira (2/5), durante reunião entre o prefeito Fuad Noman (PSD) e vereadores.A ideia de ir aos tribunais federais foi confirmada pela prefeitura à reportagem. O objetivo é barrar a licença dada à Taquaril Mineração S.A. (Tamisa), que deseja instalar empreendimento de exploração do solo em uma área equivalente a 1,2 mil campos de futebol.O aval foi concedido na madrugada de sábado (30/4) pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), ligado ao governo de Romeu Zema (Novo) . A PBH não informou quando pretende ajuizar a ação.A vereadora Bella Gonçalves (PSOL), presente ao encontro para tratar do caso da mineração, comemorou a decisão do poder Executivo municipal. "A mineração na Serra do Curral será judicializada. A Prefeitura de BH confirmou, em reunião com movimentos sociais e parlamentares, que irá entrar com ação na Justiça Federal para barrar a destruição da nossa serra", disse.Há dois dias, Fuad Noman já havia prometido avaliar as medidas cabíveis . "Vamos verificar se temos condições de entrar na Justiça para suspender essa decisão. A Serra do Curral não pode ser atacada", projetou ele, em tom de preocupação. "Belo Horizonte não estaria, em tese, atingida, por isso. A cidade não foi incorporada no processo, mas estamos achando muito ruim".Mais cedo, vereadores chegaram a anunciar articulações para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre eventuais omissões da prefeitura no processo de tombamento da serra. A preservação integral do monumento está nas mãos do do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Conep-MG). Na Assembleia de Minas, outra CPI, para tratar do processo que culminou na licença dada à Tamisa, pode sair do papel