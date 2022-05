Maio começa com poucas chances de chuva em BH; máxima será de 28ºC

Céu claro na manhã de domingo (1º/05) na Praça do Papa (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte começa o mês de maio com máxima de 28ºC neste domingo (1º/05), ventos fracos durante o dia e poucas nuvens no céu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima na capital foi de 15°C, registrada durante a madrugada.

No Sul, Sudoeste e Zona da Mata de Minas, o céu ficará parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada durante o domingo. Nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia terá céu parcialmente nublado.

Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado. A temperatura deve variar entre 10ºC e 34ºC.

Na segunda-feira (02/05), a capital mineira pode registrar 30°C, com mínima de 15°C. Nuvens devem cobrir o céu durante a tarde, mas as chances de chuva são baixas.

Os termômetros devem variar entre 16ºC e 31°C na terça (03/05) e na quarta-feira (04/05). Nos dois dias, o céu deve ficar claro, com poucas nuvens, e ventos fracos durante as manhãs.

Quinta-feira (05/05) pode chover em pontos diferentes da capital. Os termômetros devem marcar entre 17ºC e 30°C, e o céu ficará encoberto durante o dia.