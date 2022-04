'Tudo o que der pra ele é pouco', diz pai de enfermeira morta pelo ex em MG

Portal Terra do Mandu

Emocionado, pai de jovem morta em 2020 pede justiça

“Faz um ano e meio que eu estou sofrendo e não sei até quando vou sofrer.” Essas foram as palavras de Antônio Carlos Martins Franco, pai da enfermeira Flávia Franco, de 28 anos, morta com mais de 30 facadas em Conceição dos Ouros, no Sul de Minas. O crime aconteceu em outubro de 2020.



“A pena máxima que existir na lei, ele merece muito mais ainda que isso. Não tem quantidade, tudo o que der pra ele é pouco, 30 anos pra ele não é nada, vai ter que passar por mais, vai sofrer mais que os 30 anos ainda. Enquanto eu for vivo, ele não sai daqui não”, disse o pai, emocionado, em entrevista ao Terra do Mandu.

Acusado foi recebido com protesto em Conceição dos Ouros (foto: Terra do Mandu)



Flávia Franco foi morta na garagem de casa, quando saía para o trabalho. Djalmo Henrique, hoje com 37 anos, esperou a ex abrir o portão e invadiu o local. Ele se entregou 18 dias após o crime e está preso desde então.



“Recebia Djalmo na minha casa com cerveja e churrasco, é o ‘pago’ que ele me deu. Ele é um covarde, um canalha, marginal, tudo que pensar de ruim dobra. Ele é mais ruim do que esse povo pensa. É um homem em quem eu tive confiança, que ele estava olhando minha filha”, completou o pai da jovem, sua única filha.

Flávia Franco foi morta com mais de 30 facadas em Conceição dos Ouros, em 2020 (foto: Arquivo Pessoal)



A mãe, Vanda Martins Franco, que saiu de Campestre, onde mora, para acompanhar o júri, também clama por justiça e conta que a motivação do crime foi a separação do casal. Ela comentou que tratava o acusado como um filho.



“Busco justiça, porque era minha única filha e eu tratava ele muito bem, como meu filho, eu nunca esperava que ele fizesse uma coisa dessas. Ela discutia muito com ele, porque ele era muito ciumento. Ele não queria separar e ela não queria mais, então foi por isso que aconteceu, por causa da separação. Eles já estavam separados, ele era ex dela, não era mais namorado”, enfatizou a mãe.



(Iago Almeida / Especial para o EM)