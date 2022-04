Professores de escolas particulares de Minas podem paralisar atividades

Professores de instituições particulares de ensino cobram reajuste dos vencimentos mensais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 31/8/18)

Os docentes das escolas particulares de mais de 400 cidades de Minas Gerais podem parar as atividades a partir deste sábado (30/4). O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro Minas) agendou assembleia para amanhã, em Belo Horizonte, para debater a possibilidade de greve.A categoria cobra recomposição salarial de 23,4%. O índice é referente às perdas inflacionárias de 2020, 2021 e 2022. "E ainda precisamos de 5% a título de valorização", disse, ao, a presidente do sindicato dos professores, Valéria Pires Morato.A entidade reivindica, ainda, os direitos fixados na convenção coletiva de trabalho (CCT) firmada em 2019. A assembleia deste sábado vai ocorrer na sede do Sinpro Minas, no Bairro Floresta, na Região Leste de BH. A plenária está prevista para começar às 14h."Será uma assembleia com indicativo de greve, na qual poderemos decidir pela paralisação das atividades docentes", afirmou a dirigente.A proposta apresentada pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) prevê reajuste de 5% aos trabalhadores da educação básica. No que tange aos professores do ensino superior, a oferta de aumento é de 4%.Segundo Valéria Morato, a ideia dos patrões é "retirar direitos históricos" do professorado."Eles querem acabar com a cláusula da isonomia salarial, reduzir o valor do adicional por tempo de serviço, alterar férias e recessos e retirar bolsas de estudo para parcela da categoria".A reportagem procurou, por ligação e mensagem de texto, o presidente do Sinep, Winder Almeida, para comentar as reivindicações dos professores e o indicativo de greve. Se houver resposta, este texto será atualizado.