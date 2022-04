BH: preso dono de bar onde homem foi morto em discussão por R$ 40

Bar fica no Bairro Santa Inês, em Belo Horizonte (foto: PMMG/Divulgação )





O dono do bar onde um homem de 39 anos foi morto, na madrugada de hoje (22/4), por causa de uma discussão sobre um suposto erro na conta de R$ 40, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, acusado de homicídio. Em nota, a Polícia Civil (PC) informou a prisão. O homem, de 52 anos, teria sido conduzido à delegacia para prestar depoimento, juntamente com outras seis pessoas.





Entenda





A briga generalizada entre clientes e funcionários do bar, no Bairro Santa Inês, teria começado após um dos clientes questionar o valor total da conta, que estaria R$ 40 mais cara do que ele imaginava.





Um dos clientes, Everton de Faria Santos, de 39 anos, estava na confusão e foi esfaqueado na região do abdômen. O homem foi levado ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII pela viatura policial. Segundo os médicos informaram aos militares, o objeto teria atingido a região entre o abdômen e o fígado causando a morte da vítima.





Num primeiro momento, funcionários do bar alegaram à polícia que Everton teria escorregado e caído sobre uma taça por isso se feriu. Mas os médicos plantonistas do HPS relataram que a perfuração na vítima foi feita por uma faca. A arma branca foi identificada e apreendida na cozinha do bar.





O proprietário do bar estava com um ferimento no dedo da mão direita. Segundo ele, a lesão foi causada devido a um caco de vidro de um dos copos que foram quebrados. Ele recusou a assistência médica, alegando que faria depois. Uma perícia será feita para indicar se o corte foi realmente causado por vidro ou uma faca.





Nenhuma das testemunhas disse ter visto o momento em que a vítima foi atingida pela faca. Todos foram levados à delegacia para que fossem ouvidos pelo delegado.





A Polícia Civil encerrou a ocorrência na Central Estadual do Plantão Digital, onde foram ouvidas sete pessoas conduzidas e autuado em flagrante o suspeito, de 52 anos, por homicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e a investigação prossegue para completa elucidação dos fatos.





No bar, equipes da perícia oficial e da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídio fizeram os levantamentos iniciais, durante a madrugada, assim que foi acionada. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal, em Belo Horizonte, foi submetido a exames, liberado e retirado por familiares, no fim da tarde dessa sexta-feira (22/4).





Versão dos funcionários do bar





Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os clientes envolvidos na briga chegaram ao local por volta das 20h30. Às 23h30 eles pediram a conta. Na hora de realizar o pagamento, eles discordaram do valor e pediram para que a conta fosse refeita. Segundo a versão dada aos policiais pelos funcionários, a briga começou quando uma das mulheres pediu ao garçom que refizesse o cálculo dos valores pela quarta vez.





Indignado, o garçom disse ao dono do bar que não atenderia mais a mesa. Insatisfeita com a situação, a cliente começou a discutir com o trabalhador. Os seus amigos também entraram na confusão e foram até a parte de dentro do estabelecimento para agredir o trabalhador.

Ainda segundo a versão dos funcionários do bar, os clientes usaram as cadeiras na agressão. Até a cozinheira do local foi agredida com uma cadeirada. O pai do dono do bar, que também estava envolvido na confusão, confirmou aos policiais a versão dada pelos funcionários e ainda disse que tentou apaziguar a situação, levando todos para fora do estabelecimento.





Versão dos clientes





Aos policiais, uma das mulheres disse que a discussão começou entre o grupo de clientes, devido a diferença no valor da conta. O garçom teria perdido a paciência com o grupo e desistido de fazer o atendimento.





Ao ouvir as reclamações, as duas mulheres foram tirar satisfação com o funcionário. A briga foi até dentro do bar. O dono do estabelecimento empurrou uma das mulheres até o lado de fora, quando a discussão aumentou. A versão foi confirmada por um dos homens envolvidos e reforçou o tratamento grosseiro do garçom.