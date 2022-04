Mulher esfaqueada pelo companheiro em Mateus Leme está internada em Betim

Vítima de tentativa de feminicídio é internada no Hospital Regional de Betim (foto: Anselmo UBL/Prefeitura de Betim/Divulgação)

Uma mulher, de 61 anos, atacada pelo companheiro à facadas em Mateus Leme, na Região Metropolitana de BH, na noite desta quinta-feira (21/4) se encontra internada em estado grave no Hospital Regional de Betim.

A vítima chegou a ser socorrida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município de Mateus Leme, mas teve que ser transferida para o Hospital Regional na cidade vizinha, e levada para o bloco cirúrgico devido ao estado em que se encontrava.

A mulher ferida foi até a porta de uma empresa, próxima ao local, procurar ajuda. Ela foi atendida por um vigilante que ligou para um sobrinho da vítima que a levou até uma UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Já o suspeito fugiu, mas foi encontrado pela polícia na casa do casal. Os militares fizeram buscas no local com a autorização do homem, que negou ter cometido o crime. Porém, depois que os policiais encontraram um par de tênis sujos com marcas de sangue atrás de uma máquina de lavar, o companheiro da vítima decidiu confessar o crime. Ele acabou preso em flagrante por tentativa de feminicídio.