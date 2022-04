Idoso de 81 anos fica em estado grave ao ser espancado durante assalto

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima até o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) (foto: Sinteac/Divulgação )

Após ser brutalmente espancado em via pública, um idoso de 81 anos teve os pertences roubados e deu entrada em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde de terça-feira (19/4).

Acionada por volta das 12h, a Polícia Militar (PM) compareceu ao local, na Rua Severino Andrade Campos, no Bairro Jardim Natal, Zona Norte da cidade, onde uma testemunha disse que viu a vítima caída no asfalto.

Conforme o relato, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima às pressas para o hospital.

Em diligências no HPS, a PM apurou que o idoso deu entrada em estado gravíssimo, com traumas no crânio, na coluna cervical e no tórax.

Em depoimento aos militares, familiares informaram que o idoso teve a carteira com documentos e uma quantia em dinheiro – não especificada – roubadas.

Segundo a polícia, os parentes da vítima não souberam passar mais informações e também nenhum suspeito foi apontado por eles.

Nesta quarta-feira (20/4), a reportagem tentou contato por telefone com o HPS para obter uma atualização sobre o estado de saúde da vítima, mas as ligações não foram atendidas.