PBH prepara estratégias para fortalecimento de título recebido pela Unesco

Título de Cidade Criativa da Unesco pela Gastronomia foi concedido em outubro de 2019 para a capital mineira (foto: Divulgação/PBH) Com o título de Cidade Criativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) pela Gastronomia, concedido em outubro de 2019, a capital mineira se prepara para criar estratégias para o fortalecimento e a manutenção do reconhecimento internacional da organização.









Formado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), a empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) e a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), os órgãos irão planejar, monitorar e avaliar políticas públicas para reordenar as atividades econômicas e sociais relacionadas à gastronomia da capital mineira.





De acordo com as informações publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), na manhã desta terça-feira (19/4), cada pasta indicará seu representante, podendo indicar um suplente para casos de impedimentos e afastamentos.





Além disso, o Comitê Gestor poderá convidar representantes de órgãos, entidades ou pessoas do setor público e privado para discussão de assuntos específicos, sempre que entenda necessário para o alcance dos objetivos.





Ainda segundo o órgão municipal, a Frente Mineira da Gastronomia indicará dois membros titulares e dois suplentes, como representantes do setor produtivo.





O que é o título de Cidade Criativa?









O título concedido considerou dossiê elaborado pela Belotur, empresa municipal de turismo da capital, com colaboração de empresários, chefs e associações ligadas à comida do estado, que permitiu que BH fosse agraciada na sede da Unesco, em Paris, como uma das capitais mundiais da gastronomia criativa.





De acordo com a Unesco, a Rede Mundial de Cidades Criativas tem o objetivo de promover a cooperação entre municípios que têm na criatividade um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável, além de cooperar ativamente com os planos de âmbito internacional.





Além disso, as cidades que ingressam na rede se comprometem a compartilhar suas melhores práticas e desenvolver parcerias ao envolver os setores público e privado, a fim de fortalecer a criação, a produção, a distribuição e a disseminação de atividades, bens e serviços culturais.





Confira outras funções das cidades participantes da rede:





Desenvolver centros de criatividade e inovação e ampliar as oportunidades para criadores e profissionais do setor cultural

Melhorar o acesso e a participação na vida cultural, em particular para grupos e indivíduos marginalizados ou vulneráveis

Integrar a cultura e a criatividade de forma plena em planos de desenvolvimento sustentável.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.